الذكرى 103 لـ ” وعد بلفور ” .. تعرف على النص الحرفي للوعد – صورة

المستقلة/- يصادف اليوم الاثنين، الذكرى الـ103 لـ “وعد بلفور” المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

ويطلق “وعد بلفور” على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا بتاريخ 2 تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وبحسب الموسوعة الفلسطينية، فإن صياغة وعد بلفور استغرقت 4 أشهر قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، وذلك بالنظر للتعهدات الأخرى التي التزمت بها بريطانيا، ولا سيما تجاه الشريف حسين، وضغوط المعارضة التي واجهتها من الجانب المعادي للصهيونية.

وحرصت وزارة الخارجية البريطانية -في تلك المرحلة- على الاقتضاب وتحاشي التفاصيل والاعتماد على العبارات المطاحة.

وكان وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور وعد في الثاني من (تشرين الثاني) من سنة 1917م، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد روتشيلد أمر بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى.

وفيما يلي النصّ الحرفي للوعد: