الدولار يواصل التراجع لأدنى مستوياته منذ أبريل 2018

المستقلة/- واصلت أسعار الدولار تراجعها خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، وتراجع الدولار لأدنى مستوى له منذ عامين ونصف .

وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 ٪ إلى 1.2151 دولار، كما تراجع مقابل الين الياباني بنحو 0.6 ٪ عند 103.82 ين.

كما هبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 1 ٪ إلى 1.3497 دولار، وتراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 ٪ إلى 0.8907 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 ٪ إلى 90.62، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.