الدولار يرتفع بنحو طفيف خلال تعاملات الجمعة

المستقلة/- ارتفعت أسعار الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وتراجع اليورو أمام الدولار هامشيًا بنحو 0.1% ليصل إلى 1.2253 دولار، و انخفض الجنيه الإسترليني مقابل العملة الخضراء بنحو 0.4% مسجلًا 1.3525 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 0.4% مسجلًا 103.5600 ين، فيما سجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا هامشيًا بنحو 0.2% أمام نظيرتها الصينية لتصل إلى 6.5419 يوان.

كما ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنحو 0.2% مسجلًا 89.99 نقطة.