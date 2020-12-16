الدولار يتراجع خلال منتصف تعاملات الأربعاء

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المستقلة/- تراجعت أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاءوانخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.3% مسجلاً ، 1.2192كما تراجع هامشياً مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.09% إلى 103.58 ين.

وشهدت العملة الأمريكية خسائر أمام نظيرتها البريطانية بنسبة 0.3%، ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3496 دولار، كما هبطت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.1% إلى 0.8848 فرنك.

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 90.305 نقطة.

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