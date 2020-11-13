الدولار يتراجع أمام الجنيه الاسترليني في تعاملات الجمعة

المستقلة/-استقرت أسعار الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، واستقر سعر الدولار أمام اليورو و الين الياباني بينما تراجع سعره أمام الجنيه الاسترليني

واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1812 دولار ، كما استقرت العملة الخضراء أمام الين الياباني عند 105.09 ين، واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري 0.9151 فرنك، كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 92.908 نقطة.

بينما انخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني مسجلة 1.3157 دولار.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

صعود الذهب في مستهل تعاملات الجمعة

اخر الاخبار

فقدت 30٪ من قيمتها..ماهي أسباب انهيار الليرة التركية؟

اخر الاخبار

تراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني

اخر الاخبار

الدولار يتراجع أمام اليورو والجنيه الاسترليني

اقتصادية

الذهب يرتفع في التعاملات الصباحية ليوم الأثنين

اخر الاخبار

استقرار الدولار الأمريكي بانتظار نتاج الإنتخابات الرئاسية

التعليقات مغلقة.