الدولار يتراجع أمام الجنيه الاسترليني في تعاملات الجمعة

المستقلة/-استقرت أسعار الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، واستقر سعر الدولار أمام اليورو و الين الياباني بينما تراجع سعره أمام الجنيه الاسترليني

واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1812 دولار ، كما استقرت العملة الخضراء أمام الين الياباني عند 105.09 ين، واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري 0.9151 فرنك، كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 92.908 نقطة.

بينما انخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني مسجلة 1.3157 دولار.