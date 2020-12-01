الدولار الأمريكي يواصل تراجعه خلال تعاملات اليوم

المستقلة/- واصلت أسعار الدولار تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.7% ليرتفع اليورو إلى 1.2014 دولار، ف بينما ارتفعت العملة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.2% مسجلة 104.55 ين.

وشهد الدولار هبوطا بأكثر من 0.2% أمام الجنيه الإسترليني لترتفع العملة البريطانية إلى 1.3355 دولار، كما هبط مقابل العملة السويسرية بنحو 0.6% مسجلاً 0.9032 فرنك.

و تراجع مؤشر الدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.3% ليسجل 91.580 نقطة.