الدولار الأمريكي يستقر خلال تعاملات الاثنين

المستقلة/- استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى مستوى 1.2075 دولار، بينما تراجع مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 103.71 ين.

في حين ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.3559 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.8909 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 90.78، بعد أن سجل مستوى 90.95 في وقت سابق من التعاملات.

ومن المقرر أن تتم مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وأعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اعتزامه تطعيم 100 مليون شخص ضد “كوفيد-19” خلال أول 100 يوم من توليه منصبه، كما اقترح حزمة تحفيز إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الوباء.