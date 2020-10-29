الدوري الأردني.. الجزيرة يسحق الشباب ويتمسك بالوصافة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق الجزيرة فوزا عريضا على شباب الأردن برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ11 لدوري المحترفين الأردني، على ستاد الملك عبد الله الثاني.

وسجل محمود مرضي الهدفين الأول والثاني للجزيرة في الدقيقتين 28 و35، فيما أحرز علي علوان الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وتكفل البديل موسى العمري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز حسم الجزيرة المركز الثاني برصيد 21 نقطة، وقلص الفارق مع الوحدات المتصدر إلى 3 نقاط، علما بأن الأخير يتبقى له مباراة ضد الفيصلي، السبت القادم.

في المقابل توقف رصيد شباب الأردن عن 10 نقاط في المركز الـ11 (قبل الأخير).