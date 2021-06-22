الدفاع المدني : اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد .. صور

المستقلة /- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، إن فرق مديرية الدفاع المدني في بغداد الكرخ استنفرت مراكزها لاخماد حادث حريق نشب في 17 محلاً للعطور والملابس الرياضية والمفروشات والاجهزه الكهربائية وانقاذ مايقارب 90 محلا اخر داخل سوق الاثورين في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد .

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق النيران، مشيرة إلى اسعاف احد المواطنين موقعياً.

ونوهت الى كتابة تقرير اسباب الحادث من قبل خبير الأدلة الجنائية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف

سياسية

نائب يكشف حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى ايار من العام المقبل

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية :ضبط حاوية مخالفة للشروط الجمركية في ميناء أم قصر

اخر الاخبار

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 74 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

اقتصادية

ارتفاع طفيف في اسعار الذهب بسبب ضعف الدولار الامريكي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

الدفاع المدني : اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد .. صور

اخبار العراق

النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

اخبار العراق

النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

اخبار العراق

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع الحرارة الأيام القادمة

اخر الاخبار

للمرة الأولى منذ أبريل 2019 .. اسعار النفط تتخطى 75 دولارا للبرميل

اخبار العراق

لجنة إعمار الموصل تؤكد.. تنمية قطاع الانشاءات سيسهم في بناء المدينة

اخبار العراق

المركزي للإحصاء ينجز أكثر من مليونين و600 ألف قيد خاص بالرقم الوظيفي

اخبار العراق

لجنة تقترح الاعتماد على الاقتراض الداخلي لاكمال المشاريع الاستثمارية

اخبار العراق

الموانىء العراقية : نفذنا سلسلة مشاريع كبرى في محافظة البصرة

اخبار العراق

التربية النيابية : العراق بحاجة إلى ما يقرب من 20 ألف مدرسة

اخبار العراق

الصحة : 214 وفاة واكثر من 38 الف اصابة بين ملاكات الجيش الابيض