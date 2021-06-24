الدبيبة يبحث مع جونسون خروج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية

الدبيبة يبحث مع جونسون خروج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ناقش رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت تناول عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة.

كما تناول اللقاء النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن في ليبيا والمنطقة.

ويزور الدبيبة لندن عقب انتهاء مؤتمر برلين 2، لعقد عدد من اللقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين البريطانيين لتعزيز العلاقات الليبية البريطانية.