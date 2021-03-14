الداخلية : نفذنا واجبات امنية اسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين

المستقلة /- اكدت وزارة الداخلية ان اجهزتها الأمنية نفذت واجبات الأمنية في عدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الاحد، إن “مفارز سيطرة العقيد نصير عبدالجبار في محافظة البصرة تمكنت، من القبض على متهم مطلوب للقضاء إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كربلاء وفق المادة ( ٤/إرهاب) وكذلك مطلوب بعدة قضايا جنائية وفق المادة ٢٨٩ والامر ٣ لسلطة الائتلاف”.

وأضاف البيان، أن “العملية تمت من خلال الإجراءات التفتيشية الدقيقة للأشخاص والعجلات المارة عبر السيطرة وتدقيق اسمه عن طريق النافذة الوطنية (حاسبة المطلوبين)”.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة اعتقال عدد من السراق من قبل قوات نجدة العاصمة بغداد في مناطق متفرقة من العاصمة، “حيث تمكنت دوريات نجدة اليرموك من القبض على اثنين من السراق ضمن منطقة المنصور، وذلك خلال استنجاد طالب نجدة بالدورية مخبرهم بسرقة داره”.

وأشار البيان، إلى أن “دوريات نجدة الحرية ألقت القبض على متهم وضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة ضمن منطقة الدولعي”.

إلى بابل، أعلنت مديرية شرطة المحافظة، تنفيذ عمليات تحري وملاحقة لعدد من المطلوبين للعدالة في مناطق متفرقة من المحافظة بغية متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار، وفق البيان.

وبحسب البيان، أفادت المديرية إن “عملياتها الأمنية أسفرت إلقاء القبض على ٤١ متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية”، مشيرة الى أن “مفارزها نقلت المتهمين كافة إلى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية”.

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