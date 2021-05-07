الداخلية المصرية تكشف حقيقة التصميمات الجديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

المستقلة/- أحمد عبدالله/ أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ووزارة الداخلية،أنه لا صحة للصور المتداولة لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية،وقال بيان للمركز أن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددا على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرا إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبا بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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