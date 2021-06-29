الخطوط الجوية العراقية تضاعف رحلاتها الى الامارات وايران وتركيا

المستقلة/- ضاعفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها اليومية والاسبوعية الى دول الامارات العربية المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا عبر جميع المطارات، فيما تحدثت عن نجاح برنامج التصنيفات السعرية لرحلاتها الجوية.

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل في تصريح”الصباح” تابعته المستقلة: ان “خطة متكاملة اعدت من قبل الخطوط الجوية لزيادة عدد الرحلات اليومية والاسبوعية الى مدينة دبي من خلال مطارات بغداد والبصرة والنجف واربيل والسليمانية، اذ ستكون هناك ثلاث رحلات اسبوعية جديدة، اضافة الى خمس رحلات اسبوعية الى مدينة طهران تنطلق من مطار بغداد الدولي الى جانب جدول الرحلات المعتمد في بقية المطارات الى مدينة مشهد، و7 رحلات اسبوعية الى تركيا تنطلق من مطار بغداد الدولي”.
واضاف ان “هذه الزيادة في عدد الرحلات جاءت نتيجة اقبال المواطنين على السفر لتلك الوجهات عبر الطائر الاخضر بعد اعتماد التصنيفات السعرية التي اطلقتها الشركة خلال شهر نيسان الماضي”، موضحا ان “مبدأ التسعير التفاضلي الذي اعتمدته الشركة والذي اعطى للمسافر حرية اكثر في اختيار الاسعار المناسبة له وامكانية تغيير حجوزات هذه التذاكر في اي وقت”.
واوضح جليل ان “الشركة تعمل على تقديم الدعم والمساعدة للمسافر العراقي في اختيار موعد السفر وعدم خسارة مبلغ التذكرة وامكانية اعادة استخدامها مرة اخرى في حالة تعذره عن السفر في المرة الاولى او رغبته بتغيير موعد السفر وفق غرامات مالية محددة لكل فئة .

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