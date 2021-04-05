الخطوط الجوية العراقية تؤكد قرب استلامها 5 طائرات جديدة نوع ايرباص

الخطوط الجوية العراقية

المستقلة /- كشفت الخطوط الجوية العراقية عن قرب تسلمها 5 طائرات جديدة من نوع ايرباص، في وقت اعلنت فيه استئناف العديد من الرحلات الى الدول العربية والاوربية والاسيوية وابرام اتفاقات تجارية لنقل العاملين في الشركات الاجنبية المتواجدة في العراق.

وقال مدير اعلام الشركة حسين جليل في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “هناك عقودا لشراء 5 طائرات نوع إيرباص A220 قريبة الى متوسطة المدى تغطى 5 الاف كيلو متر، وتبلغ سعتها 132مقعدا بينها 12 مقعدا لرجال الاعمال و120مقعدا سياحيا” .

واضاف ان “ادارة الشركة مستمرة بالتباحث مع الشركة المجهزة، ونحن حاليا في طور تسلم طائرتين، وسيتم تسليم الثلاث الاخرى وصولا الى تشرين الثاني المقبل من العام الحالي لدعم اسطول الناقل الوطني” .

 

واعلنت وزارة النقل مؤخرا امتلاك الخطوط الجوية أسطولاً مكونا من 31 طائرة معظمها حديثة، مع العمل على تفعيل عقد مع شركة (بوينغ) وقعته الحكومة بهدف تعزيز اسطول الطائرات خلال فترات محددة وبحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية.

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