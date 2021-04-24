الخزعلي : الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراج الامريكان من العراق

المستقلة /… قال  زعيم  عصائب أهل الحق قيس الخزعلي  ان القوات الامريكية لا تريد الخروج من العراق، وانهم يوما بعد آخر يثبتون أن “لغة الحوار والمنطق” لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم .

وقال الخزعلي في تغريدة على “تويتر” اليوم السبت  إن “تصريحات القيادة العسكرية الوسطى الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الامريكية بسحب قواتها العسكرية من أرض العراق”.

وأضاف “في حال عدم صدور تكذيب من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سيُعتبر دليل على عدم مصداقية قوله بأنه طالب بخروج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، وان ما يُقال في العلن يخالف ما يُقال في السر”.

وتابع الخزعلي الذي يترأس فصيل شيعي مسلح مناوئ لتواجد القوات الاجنبية في العراق قائلا: الأميركيون يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم”.

وأعلن قائدُ القيادةِ المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي في تصريحات صحفية قبل ايام أن بلاده لن تخفضَ عد قواتها في العراق، وذلك بناء على طلبٍ من الحكومة العراقية. (النهاية)

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