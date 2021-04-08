الخارجية : العراق سيأخذ حضوره المتوازن في شراكةٍ متعددة المجالات مع امريكا

الخارجية : العراق سيأخذ حضوره المتوازن في شراكةٍ متعددة المجالات مع امريكا

المستقلة /- علق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين العراق وأميركا.

وذكر الوزير في تدوينة، تابعتها المستقلة اليوم الخميس، “إستطعنا خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية أن نُكرّسَ لمسار جديد يعكس إستجابة المفاوض العراقي للمصالح الوطنية في إطار السيادة الكاملة، ليأخذ العراق حضوره المتوازن في شراكةٍ ممتدة ومتعددة المجالات”.

واضاف حسين “شكراً لمعالي الوزير أنتوني بلينكن، لإدارته الوفد المفاوض عن الجانب الأمريكي بما يعزز العلاقات بين بلدينا”.