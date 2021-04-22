الخارجية السورية تصدر بيانا تدعو فيه للتصدي للمحتلين الثلاثة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت الخارجية السورية إلى إدانة العدوان الإسرائيلي، وقالت إن سوريا لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها القانون.

ودعت الخارجية السورية في بيان “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على محيط دمشق أمس وكذلك الأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سوريا والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة الإسرائيلي والأمريكي والتركي بطريقة ممنهجة ومنسقة”.

ونقلت وكالة “سانا” عن الخارجية أن سوريا “قيادة وحكومة وشعبا تؤكد بأنها لن تسمح لهؤلاء المعتدين والإرهابيين بتحقيق أحلامهم الشيطانية ومحاولاتهم اليائسة لتدمير سوريا”.

وأضاف البيان أن سوريا “لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي”.

وقالت الخارجية السورية إن “قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن الاعتداءات ضد سيادة سوريا تجعل منهم شريكا أساسيا في الجرائم الإرهابية ضد الدولة السورية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحريري يكشف عن موعد زيارة البابا للبنان

اخر الاخبار

الخارجية السورية تصدر بيانا تدعو فيه للتصدي للمحتلين الثلاثة

اخبار العراق

نائب يكشف عن زيارة مرتقبة لـ مصطفى الكاظمي الى واشنطن

اخبار العراق

هيئة النزاهة تحبط عملية بيع عقار بأوليات مزورة في النجف

اخبار العراق

القوات الأمنية تلقي القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان

اخبار العراق

نصيف : على الحكومة إلغاء القروض الخارجية من بينها القرض الهندي والسويدي

اخبار العراق

وفاة النائب عن دولة القانون عدنان الأسدي اثر مضاعفات فيروس كورونا

اخبار العراق

وفاة النائب عن دولة القانون عدنان الأسدي اثر مضاعفات فيروس كورونا

اخر الاخبار

الجمهور يهاجم “ناصر القصبي” بسبب هذا المشهد ويطالبه بالإنسحاب

اخر الاخبار

تحذير.. تطبيق ضار يمكن أن يخترق هاتفك باسم واتساب

اخبار العراق

الاستثمار : الغاء الاجازات المتعثرة سيعيد للدولة 400 الف دونم بقيمة 90 ترليون

اخر الاخبار

خالد مشعل رئيسا لحماس بالخارج، التغيير قادم في حماس ؟

اخبار العراق

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الخميس

اخر الاخبار

إنستغرام تحظر هذا النوع من الرسائل

اخر الاخبار

اسرائيل تعرقل الانتخابات الفلسطينية بعدم مشاركة سكان القدس فيها

اخر الاخبار

تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف ”أوبو رينو 5 إيه“ – ”Reno5 A“

اخبار العراق

العدل : شمول 70 حدثا بالافراج الشرطي للاشهر الثلاثة المقبلة