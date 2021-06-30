الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل بالقدس الشرقية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.

وقالت بورتر في مؤتمر صحفي: “نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة. وهذا ينطبق أيضا على هدم (المنازل)”.

وتشهد القدس تصعيدا جديدا، بعد أن اقتحمت قوات عسكرية ضخمة تابعة للجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافات وآليات عسكرية، بلدة سلوان، ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان.

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