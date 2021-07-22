الحوثيون يفرضون سيطرتهم على مرتفعات استراتيجية بمحافظة البيضاء

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، الخميس، سيطرتها على مرتفعات جبلية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، إثر عملية هجومية شنتها الجماعة على الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال مصدر عسكري حوثي لوكالة “سبوتنيك” إن “مقاتلي الجماعة سيطروا على كامل مواقع عقبة القنذع الاستراتيجية في مديرية نعمان شمال البيضاء إثر هجوم من محاور عدة على الجيش اليمني وقبليين موآلين بمعارك استمرت لأكثر من 6 ساعات سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين”.

وأضاف أن “أهمية المرتفع الاستراتيجي تكمن في كونه يطل على مديرية بيحان أولى مناطق محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن”​​​.

وبين المصدر أن “التقدم الميداني للحوثيين تحقق بعد إحكام الجماعة سيطرتها على العديد من المواقع في مديريتي نعمان وناطع شمال البيضاء”.

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي قصف بغارات مركزة تجمعات وآليات لـ “أنصار الله” في قمة عقبة القنذع عقب سيطرتها عليها، موقعا قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

يأتي ذلك، غداة إعلان الجيش الحكومي استعادة مواقع في منطقة الجريبات شمال البيضاء، وذلك بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليها.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته تقدمات ميدانية والسيطرة على مناطق واسعة في مديريتي الصومعة والزاهر بمحافظة البيضاء خلال إطلاقه عملية “النجم الثاقب” لاستعادة المحافظة من قبضة “أنصار الله”

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