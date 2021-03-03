الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

المستقلة /_سرى جياد/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفير الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحثا جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار.

كما عبر السفير الأميركي، خلال اللقاء، عن موقف بلاده وترحيبهم بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات، مشيرا إلى أن هذا القانون يُنصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي، مؤكدا مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد وأهميتها بهذه الظروف، والتي تعد بمثابة رسالة سلام للعراق والمنطقة.

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