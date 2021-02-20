الحكيم يدعو الى معالجة المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية

المستقلة/- / اكد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني ضرورة معالجة المشكلات العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وقال الحكيم لدى وصوله إلى مدينة السليمانية في تصريحات للصحافيين انه سيتباحث مع المسؤولين في السليمانية المشكلات
العالقة ، خاصة ان الموازنة على الأبواب”، معربا عن أمله في أن تسير هذه الموازنة بالطريقة التي تضمن مصالح شعب كردستان، كما هي مصالح الشعب العراقي عموما.

واضاف :” اننا نعمل جاهدين على أن نخرج باتفاقات وتفاهمات تعالج جزءا من المشاكل” ، معربا عن أسفه لان الأشهر تمضي وأن الموظفين في كردستان لا يتسلمون رواتبهم، وهم ليسوا طرفا في الإشكاليات التي حصلت “.

وتابع انه |:” لا بد أن يبحث الجميع عن وسيلة تضمن حقوق العراقيين جميعاً، وتضمن رواتبهم وأن لا يكون أي مواطن عراقي في أي مكان لديه قلق على راتبه ومعيشته ووضعه، فالعراق لجميع العراقيين، ويجب أن نعمل لضمان حقوقهم جميعا “.

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