الحكيم يحذر من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر

المستقلة /- حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر .

وقال الحكيم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه:” تابعنا بقلق بالغ الخرق الامني الذي شهده اقليم كردستان المتمثل باستهداف مطار اربيل الدولي”، مبينا :” ان هذه الاستفزازات المدانة انما تؤكد من جديد وجود الاجندات التخريبية التي تستهدف امن واستقرار البلاد”.

وحذر من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر ، مشددا على :” ان ذلك يعد جريمة في شهر فضيل ، ما يتطلب الالتزام باشاعة اجواء السلام والتراحم بدلا من التقاتل والتنازع وترهيب الناس”.

وطالب الحكيم بتحقيق فوري والاعلان عن الجهة التي تقف وراء هذه الاعمال التخريبية واجنداتها التي تهدف الى ضرب مؤسسات الدولة ، وما لها من آثار سلبية على ثقة المجتمع الدولي بالدولة العراقية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

هيئة اسثمار ذي قار تمنح 83 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات

اخبار العراق

لجنة : زيادة تخصيصات وزارة العمل لمعالجة الاثار السلبية بعد رفع سعر الصرف

اخر الاخبار

استقالة وزيرة في “الحكومة السورية المؤقتة”

اخبار مصر

مصر تشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد فى هذا الموعد

اخر الاخبار

تهديد مباشر للأمن.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية

اخر الاخبار

محمود عباس: ماضون بإجراء الانتخابات الفلسطينية

اخر الاخبار

محمود عباس: ماضون بإجراء الانتخابات الفلسطينية

اخر الاخبار

مفاجأة غير متوقعة تقرير لـ CIA يكشف أصل ومنشأ كورونا

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي قد لا يمدد العقود مع هذين اللقاحين

اخر الاخبار

شاب يشعل النار بوالديه قبل الإفطار بنصف ساعة في رمضان

اخر الاخبار

أشهر وأجمل أناشيد رمضان التي علقت في عقولنا

اخر الاخبار

تعليق سعودي على بوادر عودة واشنطن للاتفاق النووي

اخر الاخبار

فنانة كويتية تترك الإسلام وتعتنق اليهودية وسط ضجة واسعة

اخر الاخبار

تركيا تُغرم جوجل 37 مليون دولار

اخر الاخبار

بايدن يعلن الانسحاب من أفغانستان

اخر الاخبار

التجارة : توزيع حصة شهر رمضان من مفردات البطاقة التموينية والطحين الصفر