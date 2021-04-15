الحكيم يحذر من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر

المستقلة /- حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر .

وقال الحكيم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه:” تابعنا بقلق بالغ الخرق الامني الذي شهده اقليم كردستان المتمثل باستهداف مطار اربيل الدولي”، مبينا :” ان هذه الاستفزازات المدانة انما تؤكد من جديد وجود الاجندات التخريبية التي تستهدف امن واستقرار البلاد”.

وحذر من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر ، مشددا على :” ان ذلك يعد جريمة في شهر فضيل ، ما يتطلب الالتزام باشاعة اجواء السلام والتراحم بدلا من التقاتل والتنازع وترهيب الناس”.

وطالب الحكيم بتحقيق فوري والاعلان عن الجهة التي تقف وراء هذه الاعمال التخريبية واجنداتها التي تهدف الى ضرب مؤسسات الدولة ، وما لها من آثار سلبية على ثقة المجتمع الدولي بالدولة العراقية.