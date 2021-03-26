الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم نشره في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تداول صور تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار .

وقال المركز انه تواصل مع وزارة الآثار والتي نفت صحة ما انتشر حول وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار .

وكان المركز نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من وجود رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على “منحة رجال الأعمال” بقيمة 700 جنيه شهريًا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على “منحة رجال الأعمال” بقيمة 700 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن كافة المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي”manpower.gov.eg”، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي بدأت في 7 مارس 2021، وذلك من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.