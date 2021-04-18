الحكومة المصرية ترد على إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”.

وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.