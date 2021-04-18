الحكومة المصرية ترد على إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”.

وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

صحيفة : اجراء مباحثات مباشرة بين السعودية وايران بوساطة عراقية

رياضية

لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

اخر الاخبار

البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات 

اخبار مصر

وزير النقل المصري يرد على واقعة شابا نام تحت قطار مسرع… فيديو

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية على البلاد غدا

اخر الاخبار

الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

القوى العاملة المصرية تنفى صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

اخبار الاردن

الصحة الأردنية تعلن استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا… فيديو

اخر الاخبار

الصحة السعودية تفتح تحقيق مع ممرض خدع مواطنا خلال تلقيه لقاح كورونا‎

اخر الاخبار

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اخبار العراق

الرشيد يحذر من الدخول الى المواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية

اخر الاخبار

 حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعقد اجتماعا في بنغازي لأول مرة

اخر الاخبار

انهيار مفاجئ بسعر عملة البيتكوين بنسبة تقارب 15%

اخر الاخبار

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

اخبار العراق

الصحة : قريبا سنستلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات كورونا