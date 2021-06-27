الحكومة العراقية تنشر فيديو استقبال مصطفى الكاظمى للرئيس السيسي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشر المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، اليوم الأحد، مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت للرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصوله إلى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد

وجرى خلال مراسم الاستقبال عزف السلام الجمهورى والعراقى واستعراض حرس الشرف، فضلا عن إبراز الهوية العراقية في الفرق الموسيقية التي كانت تعزف داخل القصر الحكومى بالعاصمة بغداد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق ودوره المركزى فى المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة العراقية تنشر فيديو استقبال مصطفى الكاظمى للرئيس السيسي

اخر الاخبار

الكاظمي يستقبل العاهل الأردنى في القصر الحكومي ببغداد “صور”

اخر الاخبار

السيسي خلال لقاءه بالحلبوسى: موقف مصر داعم لوحدة وأمن العراق

اخر الاخبار

أول زيارة لرئيس مصرى منذ 30 عاما.. ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسي للعراق “صور”

اخبار العراق

الكاظمي يستقبل العاهل الاردني عبدالله الثاني في القصر الحكومي

اخر الاخبار

نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا.. رئيس وزراء العراق يرحب بزيارة الرئيس السيسى

اخر الاخبار

شاهد.. حرس الشرف العراقي يستقبل الرئيس السيسى بالسلام الجمهورى والعزف الموسيقى

اخر الاخبار

شاهد.. حرس الشرف العراقي يستقبل الرئيس السيسى بالسلام الجمهورى والعزف الموسيقى

اخر الاخبار

مصر.. وزارة الري ترد على مشروع بناء سد جديد على النيل بدولة جنوب السودان

اخر الاخبار

الصحة الفلسطينية تعلن دخول سلالة كورونا “دلتا” الهندية للبلاد

اخر الاخبار

 السيسى.. نتطلع لتطوير التعاون مع العراق اقتصاديا واستراتيجيا

اخبار مصر

الكاظمي يستقبل الرئيس المصري السيسي في المنطقة الخضراء

الاخبار

الصحة العراقية: فتح 7 منافذ تلقيحية جديدة في مستشفيات مختلفة

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجة الحرارة في بغداد والمحافظات

اخبار مصر

السيسي يصل الى العاصمة بغداد

الاخبار

سومو: الشركات النفطية الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي

اخبار العراق

بغداد تحتضن قمة ثلاثية بين العراق ومصر والاردن