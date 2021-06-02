الحكم بالسجن لمحافظ مصري والعزل من منصبه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة مصرية بحبس محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري سنة مع الشغل والعزل من وظيفته؛ وذلك لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا يتعلق بالمنازعات الضريبية والرسوم، صادرا من محكمة القضاء الإداري.

كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 15 ألف جنيه، وكذلك المصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.

وتعود القضية لعام 2020؛ لأن المحافظ امتنع بقصد عن التنفيذ، وخرج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة.

ووجهت للمحافظ تهمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 4655 لسنة 6 ق قضاء إداري الفيوم الدائرة 27 /منازعات ضريبية ورسوم، حال كونه مختصًا بذلك.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “ياه عالزمن” جديد جورج وسوف

اخبار مصر

بشكل فورى..السيسى يشدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اخر الاخبار

الحكم بالسجن لمحافظ مصري والعزل من منصبه

اخر الاخبار

مصر تعلن إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك نهاية يونيو الجارى

اخر الاخبار

بعد التطعيم بـ”سينوفارم”..البحرين تدعو فئة من سكانها لتلقي لقاح “فايزر/بيونتيك” ضد كورونا

رياضية

أنشيلوتي يخفض راتبه مع ريال مدريد

رياضية

صلاح ومحرز خارج قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بإنجلترا

رياضية

صلاح ومحرز خارج قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بإنجلترا

رياضية

دوناروما يحسم ناديه الجديد

اخر الاخبار

دياب : لبنان فى قلب الخطر الشديد

رياضية

مدافع الوحدات يسافر قطر للعلاج

رياضية

كونتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

مقتل 10 وإصابة 7 فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بجنوب مصر

رياضية

تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

رياضية

التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات على عدة أندية

رياضية

برشلونة يجدد ثقته في كومان

اخر الاخبار

البرلمان العربي يمنح الرئيس المصري “وسام القائد” ..صور