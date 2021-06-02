الحكم بالسجن لمحافظ مصري والعزل من منصبه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة مصرية بحبس محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري سنة مع الشغل والعزل من وظيفته؛ وذلك لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا يتعلق بالمنازعات الضريبية والرسوم، صادرا من محكمة القضاء الإداري.

كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 15 ألف جنيه، وكذلك المصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.

وتعود القضية لعام 2020؛ لأن المحافظ امتنع بقصد عن التنفيذ، وخرج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة.

ووجهت للمحافظ تهمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 4655 لسنة 6 ق قضاء إداري الفيوم الدائرة 27 /منازعات ضريبية ورسوم، حال كونه مختصًا بذلك.