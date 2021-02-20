الحدود يدعم صفوفه بلاعب إيفواري

المستقلة/- تعاقدت إدارة نادي الحدود مع المحترف الإيفواري جوزيه موهي، لينضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال المنسق الإعلامي لنادي الحدود زيد الزيدي، في تصريحات صحفية: “الإدارة تعاقدت رسميا مع المدافع الإيفواري جوزيه موهي، والإجراءات الخاصة بتأشيرة الدخول أوشكت على الانتهاء، ونأمل التحاقه نهاية الأسبوع الحالي”.

وأضاف: “الجهاز الفني، بقيادة مظفر جبار، أبدى رغبته بالتعاقد مع المدافع موهي لتعضيد الخط الخلفي، حيث يسعى في المرحلة الثانية تحقيق نتائج جيدة تبعد الفريق عن مناطق الهبوط”.

وتابع: “اللاعب الإيفواري لديه خبرة جيدة وسبق أن لعب في نادي الخريطيات القطري ونادي اتحاد طنجة المغربي”.
يشار إلى أن الحدود يحتل المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الصناعات الكهربائية الذي يقبع في ذيل الترتيب.

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