الجيش الوطني الليبي: تسليم قيادة الجيش لرئيس منتخب ديمقراطيا

المستقلة /- أحمد عبدالله/ افاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني الليبي”، خالد المحجوب إنهم “لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي”.

وتابع المحجوب في تصريح أن “مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر”.

وأشار المحجوب إلى أنه “طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

السعودية تكشف عن خطوات التسجيل في نظام “نور” برقم الهوية

اخر الاخبار

انفجار في سفينة بخليج عُمان والسبب مجهول

اخبار العراق

نائبة عراقية تهين كوادر صحية وتقول لهم (امشوا منا آني فوق القانون)

اخبار العراق

بسبب عراضة عشائرية: 31 شخصا في قبضة شرطة ميسان

اخر الاخبار

بالصور: اثار الدمار الذي خلفته غارة امريكية ضد فصائل عراقية

اخر الاخبار

الصحة العراقية: تأخر وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا

اخر الاخبار

دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

اخر الاخبار

دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

اخر الاخبار

بالفيديو انطلاق المؤتمر الثاني لتفعيل الفيدرالية في العراق

اخبار العراق

ضبط مئات الأطنان من البيض والدجاج البرازيلي والمواد الغذائية المهربة للعراق

اخبار العراق

قصف تركي على تجمع لحزب العمال في شمال العراق

اخبار العراق

العراق يصدر تعليق على لقاء “رغد صدام” ويؤكد الانتخابات لن تشهد حضور مراقبين

رياضية

الدوري الأوروبي.. مواجهات نارية في ثمن النهائي

اخر الاخبار

نادية العراقية تعرب عن استيائها من الجزء الثاني لمسلسل “عايزة أتجوز”

اخر الاخبار

هل تسبب اللقاح في وفاة مشاري البلام؟

اخبار العراق

العراق : يؤكد تسلم 16 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

اخبار مصر

حارس مبارك يكشف أسرار لأول مرة عن محاولة اغتيال الرئيس في إثيوبيا