الجيش المصري يكشف عن انضمام سلاح جديد لقواته المسلحة “فيديو”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول غواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء “كيل” بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري.

وقالت القوات المسلحة المصرية إن إنضمام الغواصة (S-44) يمثل تعزيزا لقدرات القوات البحرية المصرية القتالية والحفاظ على مقدرات مصر الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس.

وستعمل الغواصة على المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والإستقرار والسلم فى المنطقة، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.

ويمثل اقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى رفع تصنيفها عالميا.

من جانبه أكد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لحماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية.

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام، وذلك احتفالا بوصول الغواصة (S-44).

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