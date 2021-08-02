الجيش اللبناني يلقى القبض على أحد المتورطين بأحداث خلدة أمس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على أحد المتورطين في الأحداث التي وقعت أمس بمنطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وقال الجيش في بيان، إنه “بتاريخ الثاني من أغسطس 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو “أ. ش” وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل أمس الأحد، باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى”.

وأكد الجيش في بيانه أنه “يحقق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وأنه يتابع مهامه لتوقيف باقي المتورطين”.

وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون، بينهم منتمون لـ”حزب الله” اللبناني، إثر كمين نفذه مسلحون من “عرب خلدة” على موكب تشييع المواطن علي الشبلي، الذي قتل بإطلاق نار خلال حفل زفاف على خلفية “قضية ثأر”

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