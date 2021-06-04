الجيش اللبنانى ينفذ حملة واسعة على مصانع المخدرات بالبقاع

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه ينفذ عمليات مداهمة واسعة في مناطق مختلفة في البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات.

يأتي ذلك، في إطار جهود السلطات اللبنانية الحثيثة في الآونة الأخيرة لمكافحة صناعة وتهريب المخدرات.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت الأسبوع الفائت أنها ضبطت شحنة من المخدرات كانت في طريقها من مرفأ صيدا جنوب لبنان إلى الإسكندرية في مصر.

كما أثار ضبط كمية كبيرة من المخدرات قبيل دخولها إلى السعودية آتية من لبنان وموضبة داخل الخضار والفواكه، أزمة بين البلدين، دفعت بالسعودية إلى تعليق استيراد الخضار والفواكه من لبنان في أبريل الماضي.

من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق “حرص لبنان على مكافحة التهريب وإحباط كل المحاولات التي تسيئ إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اميركا ستوزع 25 مليون جرعة لقاح لدول من بينها الأردن

اخر الاخبار

المغرب يستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي حول المناصب السيادية

اخبار مصر

توجيه عاجل من السيسى بشأن إعمار غزة

رياضية

تطور جديد في مفاوضات راموس مع ريال مدريد

رياضية

برشلونة يعلن مصير كومان

رياضية

بالصور.. الوحدة التدريبية الثانية لمنتخب العراق قبل مواجهة هونج كونج

اخبار العراق

مدرب إيران يعلق على الفوز أمام هونج كونج

اخبار العراق

مدرب إيران يعلق على الفوز أمام هونج كونج

اخر الاخبار

مصر.. مصرع 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج بسبب حريق

اخر الاخبار

هيونداي تطلق توسان الهجينة الجديدة وتكشف مواصفاتها

رياضية

ترتيب مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية

رياضية

البحرين تسحق كمبوديا وتخطف صدارة العراق بالتصفيات

اخبار العراق

الامن النيابية:يجب وضع حد للتدخل التركي وأن لايبقى الموضوع مبهما إلى الابد

رياضية

إيران تهزم هونج كونج في التصفيات الآسيوية

رياضية

الكرخ يبلغ نصف نهائي كأس العراق

رياضية

بالصور.. الكشف عن زي منتخب العراق الجديد

اخر الاخبار

الصحة المصرية: هذه الدول تشترط الحصول على لقاح كورونا مع الـPCR لدخول أراضيها