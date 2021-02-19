الجيش الأردني..مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الجيش الأردني مقتل شخصين وإلقاء القبض على ثالث خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، إن “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وأضاف المصدر أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري”.

وتابع أنه “وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1262 كف حشيش ومئة ألف حبة كبتاغون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.​

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن