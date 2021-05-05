الجماهير تعود لمدرجات الدوري الإنجليزي

المستقلة/- أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بخصوص عودة الجماهير إلى المدرجات في بطولة البريميرليج هذا الموسم.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للجماهير بحضور المباريات في الجولتين الأخيرتين من منافسات الموسم الجاري بمسابقة البريميرليج.

ومع ذلك، اشترطت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الحضور الجماهيري لأصحاب الأرض فقط، مع مراعاة تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا في إنجلترا.

وغابت الجماهير الإنجليزية عن مدرجات بطولة البريميرليج منذ شهر مارس/أذار لعام 2020، عقب انتشار وباء فيروس كورونا، والذي تسبب أيضا في توقف النشاط الكروي حتى شهر يونيو الماضي، قبل استئناف النشاط في غياب الجمهور.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد قررت مؤخرا عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بشكل تدريجي، حيث حضر 2000 مشجع فقط لمؤازرة الفريق صاحب الأرض، مع إتباع قواعد التباعد الإجتماعي.

لكن لم يدم الأمر طويلا حتى قررت الحكومة الإنجليزية لعب المباريات خلف الأبواب المغلقة مرة أخرى بسبب انتشار السلالة الثانية لفيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد.