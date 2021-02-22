الجزائر… قرار جمهوري بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بتحويل 10 مقاطعات إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وجاء في البيان الرئاسي: “طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات”.

ويتعلق الأمر بولايات: “تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة”.

وفي 10 ديسمبر 2019، صادق البرلمان على القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي، الذي يتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية إلى محافظات بكامل الصلاحيات، لكن التصديق الرئاسي على القرار صدر أمس الأحد.

وعقب هذا القرار، يصبح عدد المحافظات في الجزائر 58 بعدما كان 48.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

فيديو.. القبض على سعودي لقيادته عكس السير ومحاولته دهس رجل أمن 

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال

اخبار العراق

قصف جوي للتحالف يستهدف مواقع قرب كركوك