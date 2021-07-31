الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية” لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت السلطات الجزائرية، السبت، سحب اعتماد قناة “العربية”، متهمة القناة بأنها تمارس “التضليل الإعلامي والتلاعب”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزارة الاتصال، قولها إن “وزارة الاتصال قررت اليوم سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية “العربية” بالجزائر”.

وأضافت الوزارة أن “قرار سحب الاعتماد راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب”.

ولم يشر البيان الصادر عن وزارة الاتصال الجزائرية إلى السبب المباشر لسحب اعتماد القناة السعودية.