الجزائر… تزايد إصابات كورونا يوميا وامتلاء مصلحة الأمراض المعدية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ صرح البروفيسور رشيد مالك، رئيس مصلحة الطب الداخلي في مستشفى سطيف في الجزائر، بأن الإصابات بالفيروس تتزايد يوميا.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن مالك، قوله بأنه تم فتح مصالح أخرى بعد امتلاء مصلحة الأمراض المعدية الإصابات، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقارير للحكومة عن الوضعية، ونتوقع التطبيق الصارم لإجراءات الحجر في الولايات المعنية.

وشدد البروفيسور على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، لأن الفاتورة ستكون باهضة الثمن نتيجة تفشي السلالات الجديدة.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمرا بتنفيذ مشروع إنتاج لقاح “سبوتنيكV” الروسي المضاد لفيروس “كورونا” المستجد والإسراع في وتيرة التطعيم وطنيا.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون بحضور عدد من الوزراء لتقييم الوضع الوبائي في الجزائر، أمر بالمضي على الفور في تنفيذ مشروع إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وقدّم تبون توجيهات بضرورة تقديم الإحصاءات من كل ولاية بشكل دقيق، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

وكذلك مضاعفة حملات التوعية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن يشمل التوعية كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.