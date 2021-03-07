الجامعة العربية تدعو لتكاتف دولي وصومالي لمواجهة الإرهاب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أدانت جامعة الدول العربية بكل قوة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مطعماً في وسط العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن مقتل عشرين مواطناً صومالياً وإصابة العشرات.

وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن تضامن الجامعة الكامل مع الدولة الصومالية في جهودها لمكافحة الإرهاب وقدم تعازي الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أكد المصدرعلى ضرورة تعزيز مستوى التكاتف الدولي والصومالي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابيةحتى لا تنال من الجهود الحثيثة المبذولة حالياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية الصومالية.