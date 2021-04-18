التونسية يسرا المسعودي تتعرض لهجوم حاد بسبب تشجيعها على جهاد النكاح

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب دورها في المسلسل المصري” القاهرة كابول”، والذي يعرض حالياً خلال الموسم الرمضاني.

حيث تلقت يسرا تعليقات لاذعة لإساءتها للمرأة التونسية وتشجعها على جهاد النكاح على حد قولهم وذلك خلال أحداث المسلسل ، كما أنها لا تمثل المرأة التونسية.

وردت يسرا على الانتقادات عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، قائلة: “توضيح الناس وخصوصا البنات اللي بعثولي رسائل بذيئة فيها كم هائل من الشتائم العجيبة، على أساس أني أقوم بتشويه المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح، وبأني لا أمثلهم عن أي تشويه تتحدثون يا جهلة”.

وتابعت: “أقسم بالله سأرد وأقول إنكم جهلة المجتمع وتجهلون التاريخ والحقائق وتريدون تزيف الواقع، ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهاد النكاح؟ وكان باختيار منهم أو إجباري بسبب الظروف.. علاش تغطيوا الصورة بالغربال المنقوب”.

مسلسل “القاهرة كابول” بطولة طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسنى شتا، محمد عز، بيومى فؤاد، رشدى الشامى، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على.