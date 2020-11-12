التعادل السلبي يحسم ودية العراق والأردن

(المستقلة) حسمت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف المباراة الودية التي جمعت منتخب العراق بنظيره الأردني، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت المباراة في ملعب سباعيات الرجبي في دبي، على هامش معسكر “أسود الرافدين” في الإمارات استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزودجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وغاب عن المباراة من صفوف العراق كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويلتقي منتخب العراق مع أوزبكستان وديا يوم 17 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره السوري في يم 16 من الشهر ذاته.