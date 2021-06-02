التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات على عدة أندية

المستقلة/- أصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، حزمة من العقوبات بحق مجموعة من الأندية على خلفية الاعتراضات والإساءات التي حصلت في بعض المباريات في الدوريات المحلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وذكرت الهيأة في بيان رسمي أن “لدى مناقشة تقرير حكام مباراة (الجيش وبلادي)، ضمن دوري الناشئين، وبعد اطلاع اللجنة على كشوفات الفريق واستمارة اللعب لفريق بلادي، تبين ان اللاعب (مقتدى محمد) مسجل بالرقم (35)، ولكنه شارك في المباراة أمام الجيش بالرقم (1) ، وهذا مخالف للمادة ثانيا / 14 مسابقات، وعليه تقرر عدُّ فريق ناشئين بلادي خاسرا ( 0-3 )، ويُعاد مبلغ الاعتراض الى نادي الجيش بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف”.

وأضافت: “لدى مناقشة تقرير حكام مباراة (مصافي الجنوب والكوفة) ، تقرر معاقبة المدرب المساعد لنادي (مصافي الجنوب) بالإيقاف لمباراتين استنادا للمادة 51 /1 ، انضباط، وذلك لمحاولة التهجم على الحكام.

وأشارت إلى أنه “على إثر انتشار صورة للاعبي فريق الرمادي، وإظهار الفانيلة الداخلية موشحة بصورة شخصية سياسية، ولكون هذا الفعل يتعارض مع لوائح الاتحاد العراقي والآسيوي والفيفا، تقرر معاقبة لاعبي فريق الرمادي الذين أظهروا الفانيلة الداخلية، وهما كل من (عدنان داود وعلي نجم) بالإيقاف ثلاث مباريات وغرامة خمسة ملايين دينار لكل منهم وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة، على أن تسدد الغرامة خلال مدة أسبوع من إصدار القرار، وبخلافه لا تحق لهما المشاركة إلا بعد سداد الغرامة”.