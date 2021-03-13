التربية تقترح حلولا للفصل الدراسي الثاني

المستقلة /- تدرسُ وزارة التربية مقترحا من مجموعة مقترحات يقضي بالبدء بالتعليم ضمن الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي الكترونيا واجراء امتحان نهائي واحد من 100 درجة.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في حديث صحافي، ان “هناك مقترحات قيد الدراسة من قبل هيئة الرأي واللجنة الدائمة للامتحانات لمتابعة اوضاع التعليم والامتحانات للعام الدراسي الحالي في ظل الجائحة، حيث تم تقديم مقترح يرمي الى البدء بالتعليم الالكتروني للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في حال استمرار الحظر الصحي، ومراجعة المواد الدراسية للفصل الاول، من اجل اجراء امتحان نهائي واحد للفصلين على ان تكون درجته من 100”.

واضاف “هذا المقترح يعد احد المقترحات التي طرحتها الوزارة للمختصين بالشأن التربوي من اجل معالجة وضع الطلبة في ظل كورونا واكمال التعليم عن بعد او اجراء الامتحانات حضوريا او الكترونيا”.

وتابع القيسي انه “تم تأجيل اجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للمراحل الابتدائية والثانوية، تماشياً مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة باستمرار حظر التجوال الشامل والجزئي للحفاظ على سلامة الطلبة، وسيتم الاعلان عن الموعد الجديد وتعميمه الى المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات”.

واكد ان “الوزارة نسقت مع الجهات الامنية لإغلاق المؤسسات التربوية الاهلية المخالفة لقانون الحظر الصحي”.

واشار القيسي الى ان “هناك دوريات امنية تعمل على مدار الساعة من اجل اغلاق المدارس ومعاهد التقوية ورياض الاطفال الاهلية، والعمل على سحب الاجازة الممنوحة في حال مخالفتها تعليمات الحظر الصحي وفرض غرامة مالية ومحاسبة مؤسسها قانونيا”.