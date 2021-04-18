التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة داخل الأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة “أنصار الله” باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف في بيان له، أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت جماعة “أنصار الله” عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر” أن طائرة بدون طيار من طراز ” قاصف 2K” قصفت “هدفا عسكريا حساسا” في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: “وكانت الإصابة دقيقة”.

ويوم الجمعة، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو جازان بالسعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، يوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة، و5 صواريخ باليستية أطلقت من محافظة صعدة نحو مدينة جازان.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف “أنصار الله” في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

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