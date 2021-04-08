التجاره تعلن عن فتح باب الاستيراد لـ50 ألف طن من الطماطم

المستقلة /- أعلنت وزارة التجارة، عن فتح باب الاستيراد لـ50 ألف طن من الطماطم لصد ارتفاع مرتقب بالأسعار خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “شح بداية موسم أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية”، مشيرا إلى أن “هناك حراكاً لدى وزارة التجارة لمتابعة الاسواق لتخفيض الاسعار خلال شهر رمضان”.

وأضاف أن الوزارة تعمل ايضاً على تسعير البيض ودجاج المائدة خلال الأيام المقبلة”، مبينا انه “من مهام الوزارة زيادة الإنتاج من جانب وحماية المنتج والحفاظ على الأسعار من جانب آخر”.

وتابع النايف، أنه بحسب قرار مجلس الوزراء فتح الاستيراد الطماطم بكمية 50 ألف طن خلال فترة شهر رمضان لغاية اول من أيار المقبل”، مؤكدا أن “الشهر المقبل ستتوفر محاصيل طماطم محافظتي النجف وكربلاء وتوفيرها بالاسواق”.

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