التجارة: لاصحة لخبر توقيع عقد شراء أكياس بقيمة 50 مليون دولار

المستقلة /_سرى جياد/نفت وزارة التجارة، نفيا قاطعا ما تداولته عدد من وسائل الاعلام بشأن توقيعها عقدا لشراء اكياس بقيمة 50 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، ان”ما تداولته وسائل الاعلام عار عن الصحة ويفتقد الى الدليل، وان الوزارة تعتمد على مشروع استثماري يعود لها في توفير الاكياس وانها لم توقع اي عقد لشراء اكياس بهذا المبلغ وان الاجراءات التي تتبعها الوزارة تأتي ضمن التعليمات والقوانين النافذة وبمتابعة الجهاز الرقابي للوزارة وديوان الرقابة المالية الذي يدقق في كل اليات الصرف لشركات الوزارة”.

واعتبرت الوزارة تداول مثل هذه الاخبار والارقام، يأتي ضمن حملة تستهدفها وفي وقت تسعى فيه الوزارة جاهدة الى اصلاح نظام البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين باستحقاقتهم من المواد الاساسية للبطاقة التموينية ضمن التخصيصات التي تقرها الموازنة العام للدولة.

ودعت الوزارة وسائل الاعلام الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والتأكد مما ينشر من شائعات هدفها تشويه الحقائق، مؤكدة ان ابواب الوزارة مفتوحة امام وسائل الاعلام والجهات الرقابية للتأكد من اي معلومة.