البنك الدولي يدعم الأردن بـ 290 مليون دولار للحد من تداعيات كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال البنك الدولي في بيان اليوم الإثنين إنه وافق على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وجاء في البيان أن “البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار أميركي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في الأردن”.

وأوضح البيان أن هذا التمويل سيمدد برنامج “تكافل-3” الذي يقدم مساعدات إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وبرنامج “استدامة” الذي يقدم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهرا.

كما سيدعم التمويل الجديد التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية “تكافل-1” النظامي.

ونقل البيان عن ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، قوله إن “البنك الدولي سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة”.

ووافق البنك الدولي في 14 ونيو على “برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا”.

والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخرا أنها ستقدم في شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة والتعافي منها.

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