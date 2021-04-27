البصرة : المصوتون على استضافة خليجي 25 تعهدوا لرفعِ الحظر عن الملاعبِ العراقيّة

المستقلة /- قال الناطقُ بإسمِ محافظ البصرة “معين الحسن” ان “المصوتين على الاستضافة تعهدوا بدعمِ العراق والبصرة لرفعِ الحظر عن الملاعبِ العراقيّة، لافتا الى ان لهذا الأمر أبعاداً مهمةً على جميعِ الأصعدة الرياضيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة”.

وقال الحسن ” نحن كحكومةٍ محليّة في البصرة نعلن جاهزيتنا لاحتضان هذه البطولة ونبارك لأهلنا في البصرة وللعراقيّين جميعاً هذا العرس الرياضيّ”.

وأشار الى أن “الوفدَ سيعود لأرضِ الوطن، يومَ الأربعاء ومن المؤمل أن يَعقد مؤتمراً صحافيّاً في المدينة الرياضيّة فورَ وصولهِ.

وأضاف الحسن ان“الوفدَ الخاص باستضافة خليجيّ 25 سيقضي ليلته هذه في دولةِ قطر، بعد أن اتم رحلتهم لخمس دولٍ خليجيّة بدءاً من (الكويت، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر) والتقى خلالها مع رؤساء اتحادات كرة القدم في هذه الدول ووزراء الشباب والرياضة، والذين بدورهم قدموا دعمهم الكامل لاستضافة البصرة للبطولة وصوتوا بالإجماع”.

وقرر اتحاد كأس الخليج إسناد مهمة تنظيم بطولة خليجي ٢٥ إلى البصرة في اجتماع امس في الدوحة.

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