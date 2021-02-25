البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

المستقلة /- اعتقلت قيادة عمليات البصرة 3 مسلحين من المفتعلين النزاع العشائري الذي اندلع ليلة الأمس بين عشيرتين متخاصمتين في منطقة الكرمة بقضاء الهارثة شمالي البصرة .

وذكر مصدر امني في تصريح صحفي تابعته المستقلة , أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على النزاع العشائري الذي اندلع ليلة أمس بين عشيرتين في منطقة الكرمة بسبب خلاف قديم .

وأضاف المصدر ” ان قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف وجه بانتشار القوات الأمنية في منطقة النزاع وتمكنت من السيطرة عليه ، وألقت القبض على ثلاثة من مفتعليه وبحوزتهم أسلحة خفيفة وأحيلوا إلى القضاء.