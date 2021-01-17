البرلمان يرفض “الاستقطاعات الكبيرة” من رواتب الموظفين في الموازنة 2021

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المستقلة /-جددت اللجنة المالية في مجلس النواب، رفضها لـ”الاستقطاعات الكبيرة” من رواتب الموظفين في الموازنة المالية لعام 2021.

وذكرت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، أن “اللجنة والبرلمان بصورة عامة، يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيرة من رواتب الموظفين”، لافتة إلى أن “الاستقطاعات في الموازنة، جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل”.

وكان مجلس النواب أنهى، أمس السبت، مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام 2021، في حين يستمر الجدل بشأن الاستقطاعات في رواتب الموظفين ونفقات الموازنة.

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