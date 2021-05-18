البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير اللبناني لديها، وذلك على خلفية أزمة التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، حول دول الخليج.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قالت وزارة الخارجية إن الكويت تعرب عن استنكارها واستهجانها الإساءات البالغة لدول الخليج من جانب وزير الخارجية اللبناني.

وأوضحت الوزارة أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري، استدعى القائم بأعمال سفارة لبنان، هادي هاشم، وسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الإساءات الصادرة عن وزير الخارجية اللبناني والتي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بلبنان.

​وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أعرب في وقت سابق من اليوم، عن رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لما ورد على لسان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف في بيان على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني، تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان دعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان.

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