الانواء الجوية : طقس العراق سيكون مشمسا ..بدرجات حرارة اعلى من 45 مئوية

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا ..بدرجات حرارة اعلى من 45 مئوية قليلا.

وذكر بيان للهيئة ان: طقس يوم غد الاربعاء سيكون في عموم المناطق صحوا وحارا، والرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 مئوية والعظمى 47 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك وديالى 25 مئوية واعلاها في ميسان والبصرة 33 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 43 مئوية واعلاها في الناصرية48مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها بعموم المناطق يوم الخميس .. طقسا وحركة رياح مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة في الشمال والجنوب وتبقى على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق بالمنطقة الوسطى .

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